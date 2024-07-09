Geyve'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Geyve'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Kişi Yaralandı

Geyve\'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen yaralı, kazanın ardından trafik akışının normale dönmesiyle birlikte hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.07.2024 13:22
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Cevat Ayhan Köprüsü üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Geyve Cevat Ayhan köprü üzerinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince, kazada hafif yaralanan kişi ayakta tedavi edildi. Kaza sebebi ile bölgede bir süre aksayan trafik, otomobillerin kaldırılması ile birlikte tekrar normal seyrine dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Geyve'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geyve'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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