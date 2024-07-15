Geyve'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Geyve'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı

Geyve\'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

15.07.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Bilecik istikametine seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UJ 4099 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Sürücü M.B., çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B., Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, İnceleme, Sakarya, Geyve, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geyve'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
11:10 Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi, değişimiyle şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 12:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: Geyve'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement