Geyve\'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Bilecik istikametine seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UJ 4099 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Sürücü M.B., çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B., Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA