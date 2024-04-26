Gina Mercimek Davasının 4. Celsesi Başladı - Son Dakika
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Gina Mercimek Davasının 4. Celsesi Başladı

Kilis'te 9 yaşındaki Gina Mercimek'in öldürülerek su kuyusuna atılmasıyla ilgili dava, 4. duruşmasıyla devam ediyor. Sanıklar birbirini suçlarken, mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi. Savcılık, sanıkların Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı ve Kasten Öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

26.04.2024 19:02
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Gina Mercimek davasının 4'üncü celsesi başladı

9 yaşındaki çocuğu öldürüp kuyuya atan sanıklar mahkemede birbirini suçladı

Kilis'teki vahşi cinayetin sanıkları 4'üncü kez hakim karşısında

KİLİS - Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının davasında dördüncü duruşması başladı. Sanıkların birbirini suçladığı duruşmada mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Olay, 4 Nisan 2023 tarihinde Kilis Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulundu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda küçük kızın iple boynuna briket bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, kısa sürede cinayet şüphelisi 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada dördüncü duruşması bugün Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Azittin Altınöz jandarma kontrolünde duruşma katılırken Hüseyin Boğuç ise Ses ve Görüntü Sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Sanıklar dördüncü kez hakim karşısında

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

"Evime iki adam geldi beni tehdit etti"

Yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ölü olarak bulunduğu evin sahibi Hüseyin Boğuç mahkeme heyetine olay yaşandığı gün Azittin evime iki adam gönderdi ve beni tehdit ettiler. Sokak karanlık olduğu için yüzlerini göremedim" dedi.

"Kan kalıntıları mezarlıkta bulaştı"

Olayın yaşandığı gün mahkeme heyetine mezarlıkta olduğunu ve polislerin kendisini orada aldığı için Hüseyin'e ait olan kan izlerini mezarlık ve karakolda bulaştığını söyleyen Azittin Altınöz, " Kan izleri bana ait değil. Polis ekipleri beni mezarlıktan aldı. Ekiplerle karakola gittik ve Hüseyin'e ait olan kanlar bana bulaştı. Ben suçsuzum" ifadelerini kullandı.

6 Mayıs'a tarihine ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşma 6 Mayıs tarihine ertelendi. Duruşmaya, Gina Mercimek'in ailesi, Yeryüzü Çocukları Derneği, Kilis Barosu, Çocuk Hakları Merkezi, Gaziantep Barosuna bağlı avukatlar, sanık avukatları ve vatandaşlar katıldı. Savcılık makamı, kamu adına her iki sanığın da Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukların Cinsel İstismarı, Kasten Öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gina Mercimek Davasının 4. Celsesi Başladı - Son Dakika

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