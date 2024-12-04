Gine'de Futbol Maçında İzdiham: 135 Ölü - Son Dakika
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Gine'de Futbol Maçında İzdiham: 135 Ölü

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Futbol maçı sırasında çıkan çatışmalar sonucu Gine'de 135 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2024 11:43
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Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde 1 Aralık'ta futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihamda bilanço artıyor.

ÖLÜ SAYISI 135'E YÜKSELDİ

İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 135 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmaya müdahale sırasında çok fazla göz yaşartıcı gaz kullandığı ve seyircilerin değil yetkililerin korunmasına öncelik verdiği ifade edildi.

Pazar günü Gine Geçici Devlet Başkanı Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Resmi açıklamada izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gine\'de Futbol Maçında İzdiham: 135 Ölü
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Dünya, Kavga, Spor, Gine, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gine'de Futbol Maçında İzdiham: 135 Ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sercan Şen:
    Allah rahmet eylesin mekanları cenne t olur inşallah 0 1 Yanıtla
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