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Giresun Alucra'da bir binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Giresun Alucra'da bir binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Giresun Alucra\'da bir binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Alucra ilçesinde Dursun Türker'e ait bir binada çıkan yangında, Alucra Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, bir daire kullanılamaz hale geldi. Alucra Kaymakamı ve polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 13:02
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Giresun'un Alucra ilçesinde bir binada çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir binada Dursun Türker'e ait dairede yangın çıktı. Alucra Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, kullanılmaz hale gelen dairede hasar oluştu.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Alucra'da bir binada çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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