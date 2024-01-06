Giresun\'da 2023 yılında 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Giresun'da 2023 yılında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılına ait trafik istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde 555 bin 668 trafik kazasının meydana gelirken, kazalarda 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti, 354 bin 323 kişi ise yaralandı.

Giresun'da ise Aralık ayında 61 ölümlü veya yaralanmalı kaza ile 74 maddi hasarlı kaza yaşandı. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 93 kişi yaralandı. 2023 yılı genelinde Giresun'da bin 51 ölümlü veya yaralanmalı kaza ile bin 47 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken bin 721 kişi yaralandı. - GİRESUN