Giresun'da Baba ve Oğlu Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Giresun'da serinlemek için denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Düzköy köyü sahilinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki D.D., boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden D.D.'nin babası 46 yaşındaki C.D., oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunun imdadına yetişti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan D.D. ve C.D., olay yerine gelen 112 Acil ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - GİRESUN