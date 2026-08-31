Giresun'da Festivalde Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Festivalde Gerginlik

Giresun\'da Festivalde Gerginlik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'daki Aksu Festival Alanı'nda konar göçerler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

Giresun'da Aksu Festival Alanı'nda konaklayan konar göçerler arasında çıkan olaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Aksu Mahallesi'ndeki festival alanında konaklayan konar göçerler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kalabalığın içerisinde çıkan olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Müdahale sırasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, kalabalığın dağılması amacıyla polis ekiplerinin havaya ateş açtığı iddia edildi.

Öte yandan olay sırasında konar göçerlerden bazı kişilerin Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen araçlara taş ve sopalarla saldırdığı öne sürüldü. Yaşananlar nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Festival, Giresun, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Festivalde Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 16:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Festivalde Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement