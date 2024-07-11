Giresun'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın 20 Saat Sonra Bulundu

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Giresun'da dün akşamdan beri kayıp olan zihinsel engelli kadın, jandarma ve arama kurtarma gönüllülerden oluşan 70 kişilik ekip tarafından yaklaşık 20 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çal köyünde ikamet eden zihinsel engeli bulunan 32 yaşındaki Fatma A. isimli kadın, dün akşam saat 18.00 sıralarında evden ayrılmasının ardından kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatan Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle beraber, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve AFAD gönüllüleriyle beraber 70 kişilik ekiple yaklaşık 20 saat sonra evinden 2 kilometre mesafedeki Azizgil mevkiinde sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırılan Fatma A'nın sağlığının yerinde olduğu gittiği gezmede evinin yolunu şaşırdığı için ormanlık alanda kaybolduğu öğrenildi. - GİRESUN