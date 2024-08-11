Giresun'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Giresun'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi'nde düğünde atılan maganda kurşunuyla ölen biri damadın babası 2 kişi toprağa verildi. Düğün magandası cezaevine gönderildi.

11.08.2024 18:23
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Giresun'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Düğün magandası cezaevine gönderildi

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi'nde düğünde atılan maganda kurşunuyla ölen biri damadın babası 2 kişi toprağa verildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Hüseyin Ölçücüve damadın babası Bilal Yetim'incenazesi Eynesil'in Ören Beldesi'ne getirildi. Beldedeki Merkez camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Eynesilli Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cami İmam Hatibi İbrahim Durukan, önce düğünlerde maganda kurşunu atılmaması yönünde defalarca uyardığını hatırlattı. Ardından ise cenaze Hüseyin Ölçücüve Bilal Yetim'in cenaze namazlarını ayrı ayrı kıldırdı.

Cenazeler daha sonra Beldedeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Muhterem D. ise Görele Adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanmak üzere Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayın geçmişi

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde önceki akşam bir düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü ve Bilal Yetim ağır yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Ölçücü kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde damadın babası Bilal Yetim de Trabzon Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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