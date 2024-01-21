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Giresun'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinden Giresun'a seyir halinde olan bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun\'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
21.01.2024 - 19:15,
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Giresun'da otomobilin ikiye bölündüğü trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli'den Giresun istikametine seyir eden Ali A. idaresindeki 28 ER 663 plakalı Kartal marka otomobil, Çalca mevkiinde karşı yönden gelen Adem E. idaresindeki 28 ACJ 022 plakalı Fiat marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kartal marka otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Meydana gelen kazada sürücü Ali A. ile diğer araçta bulunan sürücü Adem E. ve N.E., D.E., Y.E. ve A.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GİRESUN

Kaynak: İHA
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