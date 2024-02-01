 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu

Giresun\'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu

Giresun'un Eynesil ilçesinde polise kayıp plaka ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş bir cisimle karşılaştı. İnceleme sonucunda, bir grup gencin sosyal medya içeriği üretmek amacıyla polise şaka yaptığı ortaya çıktı.

01.02.2024 14:35
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde kayıp plaka ihbarı için olay yerine giden polis, bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı. Bir grup gencin sosyal medya içeriği üretmek amacıyla polise şaka yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Boztepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan kayıp plaka anonsu gelmesi üzerine 8475 kod nolu ekip bahse yere intikal etti. Kayıp plaka ihbarına konu aracın akaryakıt istasyonundan ayrıldığını gören polis ekipleri, olay yerinden ayrılmak üzereyken yol kenarında park halinde 61 HA 318 plakalı BMW marka aracın bagaj kapağının üzerinde ceset görünümlü bir cismin olduğunu fark etti. Yapılan incelemede montların beyaz poşete sarılıp, üzerine ketçap sıkılarak ceset süsü verildiği belirlendi. Plaka sorgulaması yapılan aracın Birol A. üzerine kayıtlı olduğu ve herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, olayın şaka organizasyonu olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından poşet boşaltılırken, şakacı gençler ise uyarılarak gönderildi. Daha sonra ise bu videonun sosyal medya hesaplarından yayınlandığı görüldü. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eynesil, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:37:28. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement