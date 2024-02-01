Giresun\'da polise şaka: Bagajda ceset süsü verilmiş cisim bulundu

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Giresun'un Eynesil ilçesinde kayıp plaka ihbarı için olay yerine giden polis, bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı. Bir grup gencin sosyal medya içeriği üretmek amacıyla polise şaka yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Boztepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundan kayıp plaka anonsu gelmesi üzerine 8475 kod nolu ekip bahse yere intikal etti. Kayıp plaka ihbarına konu aracın akaryakıt istasyonundan ayrıldığını gören polis ekipleri, olay yerinden ayrılmak üzereyken yol kenarında park halinde 61 HA 318 plakalı BMW marka aracın bagaj kapağının üzerinde ceset görünümlü bir cismin olduğunu fark etti. Yapılan incelemede montların beyaz poşete sarılıp, üzerine ketçap sıkılarak ceset süsü verildiği belirlendi. Plaka sorgulaması yapılan aracın Birol A. üzerine kayıtlı olduğu ve herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, olayın şaka organizasyonu olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından poşet boşaltılırken, şakacı gençler ise uyarılarak gönderildi. Daha sonra ise bu videonun sosyal medya hesaplarından yayınlandığı görüldü. - GİRESUN