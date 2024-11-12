Giresun'da Sağlıkta Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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Giresun'da Sağlıkta Şiddet Uyarısı

Giresun\'da Sağlıkta Şiddet Uyarısı

Giresun Tabip Odası, sağlıkta şiddetin arttığını ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

12.11.2024 15:15
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Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, Giresun Özel Kent Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Gökhan Şenyürek'in bir hasta yakını tarafından darp edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, sağlıkta şiddet olaylarının giderek arttığını belirterek, bu sorunun çözülmesi için etkin tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Demirelli, "Son yıllarda sağlıkta şiddet olayları giderek daha sık hale gelmektedir. Yıllardır devam eden bu soruna karşı etkili bir çözüm üretilmemiştir. Meslektaşlarımıza yönelik fiziksel ve sözlü şiddetlere karşı önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Sağlıkta Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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