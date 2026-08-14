Giresun\'da Sel Faciası: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde önceki gün sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden anne ile iki kızı, son yolculuklarına uğurlandı.

Sis Dağı'nda önceki gün etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarf etti.

Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı. Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu. Anneleri Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında dün sabah ulaşıldı.

Anne ile 2 kızı için bugün Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Baba Mehmet Kırca, oğulları Okan ve Ogün Kırca ile birlikte eşi ve kızlarının arkasından gözyaşı dökerken, kılınan namazın ardından cenazeler ilçenin Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.