Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Duroğlu beldesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.

03.04.2025 12:24
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Giresun'un merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi Paya Sokak mevkiinde meydana geldi. Kemal Tanış (32) idaresindeki 28 ACG 446 plakalı kamyonet, Paya Sokak'tan Duroğlu beldesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Kemal Tanış olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (41) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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