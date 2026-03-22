Giresun\'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü mevkiinde sabah saatlerinde Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı araç, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Kazada yaralanan Fatih Çakmak (24) ile Ziya Düzgün (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.