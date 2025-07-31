Giresun\'da Travertenler\'de Kaza

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Göksu travertenlerinde otoparktan yürüyüş yoluna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dereli ilçesinde yer alan Göksu Travertenleri'nde meydana geldi. 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün yanlış manevra yapması sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan yürüyüş yoluna düştü. Araçta bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN