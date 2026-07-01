Giresun'da Yokuşta Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Yokuşta Takla Atan Araçta 4 Yaralı

01.07.2026 20:21
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Eynesil'de yokuşta geri kayan otomobil takla attı, aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yokuşta geri kayan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyü Paşagil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Küçük idaresindeki otomobil, yokuş yukarı seyir halindeyken karşı yönden gelen bir araçla karşılaştı. Sürücü manevra yaptığı sırada araç geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Kazada sürücü Metin Küçük ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eynesil, Giresun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Yokuşta Takla Atan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika

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