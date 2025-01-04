Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi

Giresun\'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu'nda 21 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda bugün sabah saatlerinde 17'si öğrenci 21 kişi zehirlenme şüphesi ile hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 17'si öğrenci toplum 21 kişi muhtemelen soludukları hava nedeniyle sağlık sorunları baş gösterdi. Öğrenciler ve eğitmenleri hemen tesise çağrılan ambulanslara Giresun'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Zehirlenmenin nedeni ile ilgili tesiste inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili Giresun Valiliği bir açıklama yaparken, açıklamada "Bugün saat 10: 30 sıralarında Giresun Merkez Seldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ilk etapta 5 ambulans sevk edilmiş olup hızla olay yerine ulaşan sağlık ekiplerimiz, birden fazla çocuğun baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. Olaydan etkilenen 17 çocuk Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 yetişkin kişi de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olayın sebebini araştırmakta olup olay mahallinde gerekli önlemleri alınmıştır. Olayın kesin nedeni, ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Güvenlik, İnceleme, giresun, 3-sayfa, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.