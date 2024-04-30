Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doktorlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doktorlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doktorlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene için giden bir doktorla, muayene olmak istediği doktor arasındaki tartışma şiddete dönüştü. Her iki doktorda birbirinden davacı oldu. Hastane yönetimi saldırıyı kınarken, Giresun Tabip Odası da doktora geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

30.04.2024 21:05  Güncelleme: 21:06
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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene için giden bir doktorla, muayene olmak istediği doktor arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji kliniğine muayene için gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir doktorla muayene olmak istediği Dr. Uğur Semiz arasındaki tartışma şiddete dönüştü. Her iki doktorda birbirinden davacı oldu.

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" dedi.

Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başında iken bir hastası tarafından darp edilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklamasını yaptı.

"Müdafaa hakkımı kullandım"

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise, "Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullandığım" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doktorlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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