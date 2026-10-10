Giresun Eynesil'de ticari araç kamyonla çarpışıp yan yattı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Eynesil'de ticari araç kamyonla çarpışıp yan yattı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Eynesil\'de ticari araç kamyonla çarpışıp yan yattı, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Eynesil'deki tünelde hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç yan yatarak duvara çarptı; yaralılar Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tünel trafiği yaklaşık yarım saat kapalı kaldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bulunan tünelde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eynesil ilçesi Boztepe Mahallesi sınırlarında bulunan Eynesil Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halinde olan 28 ADG 146 plakalı hafif ticari araç ile 61 AIB 082 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatarak tünel içerisinde sürüklendi ve tünel duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eynesil Boztepe Limanı'ndan kum alarak Vakfıkebir'e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen kamyonun sürücüsünün ise kazada herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yaklaşık yarım saat boyunca kapalı kaldı. Eynesil İtfaiyesi ekiplerinin tünel içerisinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasının ardından yol, tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaEynesilGiresunİtfaiyeGöreleGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
17:29
Sahaya ne buldularsa attılar Hakem maçı tatil etti
Sahaya ne buldularsa attılar! Hakem maçı tatil etti
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:46
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:45:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Giresun Eynesil'de ticari araç kamyonla çarpışıp yan yattı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei