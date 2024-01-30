Giresun Jandarma, 4 Kişiyi Kesinleşmiş Hapis Cezalarıyla Yakaladı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Dereli, Görele, Tirebolu ve Piraziz ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Dereli ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Görele ilçesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Piraziz ilçesinde ise, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 Yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tirebolu ilçesinde de bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 4 kişi Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar adili işlemlerinin ardından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GİRESUN
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun Jandarma, 4 Kişiyi Kesinleşmiş Hapis Cezalarıyla Yakaladı - Son Dakika
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