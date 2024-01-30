Giresun Jandarma, 4 Kişiyi Kesinleşmiş Hapis Cezalarıyla Yakaladı

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Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Dereli, Görele, Tirebolu ve Piraziz ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Dereli ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, Görele ilçesinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Piraziz ilçesinde ise, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 Yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tirebolu ilçesinde de bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere 4 kişi Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar adili işlemlerinin ardından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GİRESUN