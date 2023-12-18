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Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde yangın çıktı - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde yangın çıktı

Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

18.12.2023 - 19:26,  Güncelleme: 19:37
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Giresun Üniversitesi sosyal tesislerinde yangın çıktı

GİRESUN - Giresun Merkez, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde, akşam saatlerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınıp söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan edinilen bilgilere göre; bir süredir Giresun Üniversitesi ile tesisi işletmekte olan kişiler arasında süren hukuki süreç, mahkemenin verdiği tahliye kararı ile sonuçlanırken, olay esnasında kullanımda olmayan binanın yasal tahliye süresinin dolmasına iki gün kaldığı öğrenildi.

Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre; sosyal tesis çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının daha önceden devre dışı bırakıldığı belirtilirken meydana gelen yangınla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.

Giresun Üniversitesi\'ne ait sosyal tesislerde yangın çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde yangın çıktı - Son Dakika


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