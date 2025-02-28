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Giresun Üniversitesi Yöneticileri Yargılanıyor

Giresun Üniversitesi Yöneticileri Yargılanıyor

Eski rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, FETÖ/PYD koruma iddiasıyla yargı karşısına çıktı.

28.02.2025 16:34
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Giresun Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin üniversite yönetim ekibi, "FETÖ/PYD'yi koruma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Giresun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıktı. Davada, Giresun Üniversitesi yöneticilerinin FETÖ/PYD ile yeterli mücadele etmemek, şüpheli kişilere karşı işlem yapmamak ve belirli akademisyenlere yönelik kin ve husumet besleyerek görevlerini kötüye kullanmak gibi iddialara yer veriliyor.

Davanın ilk duruşmasına, eski rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Cin ve komisyon üyeleri S. S., O.K. ve A.Ç. katıldı. Duruşmada, iddiaları reddeden Prof. Dr. Cevdet Coşkun, hiçbir akademisyene kin ve husumet beslemediklerini belirterek komisyon üyelerinin kararlarını etkileyecek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Coşkun, "İddia edildiği gibi şahsım tarafından hiçbir akademisyene husumet söz konusu değildir. Ancak, onların böyle bir yaklaşımı olduğu düşünülmektedir. O dönemde YÖK, tüm üniversitelerdeki dekanların istifasını istedi. Biz de bu durumu tebliğ ettik. Ancak bazıları istifa etti, bazıları ise istemedi. Ardından 'Rektör bazı dekanları koruyor' şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Oysa YÖK, atanmış olan dekanları görevden alma yetkisine sahipti. Kimseyi koruyup kollamadığımız gibi komisyon kararlarını etkileme gibi bir durum da söz konusu değildir" diye konuştu.

FETÖ/PYD ile mücadele sürecine dair açıklama yapan OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Cin ise, "Elimize ulaşan bilgi ve belgelere göre titizlikle yürüttüğümüz soruşturma sürecinde aldığımız tüm kararların arkasındayız. İnceleme sırasında yoğun iş yükü nedeniyle bazı maddi hatalar olabilir, ancak iddia edildiği gibi koruma, kollama ya da görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddediyoruz" dedi.

Komisyon üyeleri S. S., O.K. ve A.Ç. de iddiaları reddettiklerini belirten açıklamalarda bulundu. Duruşma, 4 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

Olayın Geçmişi

Dava süreci, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında başlamıştı. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kendisinden önceki rektör ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar'ı FETÖ bağlantısı gerekçesiyle açığa alıp soruşturma başlatmıştı. Aygün Attar, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve görevine geri dönmüştü. Ancak Attar, bu süreçte Prof. Dr. Coşkun ve kurduğu komisyon hakkında YÖK'e başvurarak soruşturma başlatılmasını sağlamıştı.

Danıştay kararının ardından, Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve dönemin yönetim ekibindeki Komisyon Başkanı Mustafa Cin ile komisyon üyeleri S. S., O.K. ve A.Ç., TCK'nın görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen 257. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun Üniversitesi Yöneticileri Yargılanıyor - Son Dakika

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