Giresun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun\'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
22.07.2026 14:02  Güncelleme: 14:03
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Giresun-Keşap'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 aylık bebek dahil 3 kişi ağır yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun-Trabzon Karayolu'nun Keşap ilçesi Düzköy köyü mevkiinde, Giresun istikametinden Trabzon istikametine seyir halinde bulunan Muaz Ayaz idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Muaz Ayaz (28) ile araçta yolcu olarak bulunan Kader Ayaz (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 aylık M.M.A., M.İ.A. (5) ve T.A. (45) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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