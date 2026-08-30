Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı - Son Dakika
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Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı

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KKTC'de 279 kişiyle giden katamaran, Girne açıklarında battı. Arama kurtarma çalışmaları başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 279 kişinin bulunduğu Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta battı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında gemi battı. Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanının, geminin kıç bölümünden su aldığını fark ettiği ve bunun üzerine geri dönme girişiminde bulunduğu ancak bu girişimin başarılı olmadığı öğrenildi. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekiplerinin batan gemiye müdahale ettiği ve yolcuları kurtarmaya başladığı bildirildi. Çevrede bulunan ve kıyıdaki çok sayıda teknenin de yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru ilerlediği görüldü.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi

Olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Kurtarma, Kıbrıs, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı - Son Dakika

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