Girne'de Gemiden Eşyalar Sürükleniyor

Girne açıklarında batan geminin çevresinde denize savrulan eşyalar görüntülenirken, bir valizin de deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu geminin batmasının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın izleri deniz yüzeyine yansıdı. İhlas Haber Ajansı (İHA), geminin battığı noktayı görüntülerken, denize savrulan çeşitli eşyalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde bir valizin yanı sıra gemiye ait olduğu değerlendirilen çeşitli eşyaların deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

Arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi ile KKTC'den 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri, geminin battığı bölgede kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.