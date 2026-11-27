Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi, Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger'in delillere ve tanıklara müdahale etme, diğer 8 zanlının ise yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğuna hükmederek, zanlıların yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

30 Ağustos'ta KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen, 27 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çocuğun hala kayıp olduğu Filo Jet gemi faciasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi'nde süren teminat duruşması sona erdi. İddia makamı, 9 zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti; savunma tarafı ise "kasten adam öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya bulunan zanlıların uygun teminat şartları altında serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme, soruşturma çerçevesinde toplanan emareleri, bilirkişi raporlarını, zanlıların gönüllü ifadelerini, gemideki görev ve sorumlulukları, sunulan kefillikleri ve tarafların taleplerini değerlendirip kararını açıkladı.

"Gemideki hasar zanlılar tarafından biliniyordu"

Mahkeme, geminin 2,87 deniz mili açıldıktan sonra sola yatarak alabora olduğunu belirtti. Bilirkişilerce incelenen 29 ve 30 numaralı emareler doğrultusunda, geminin aldığı darbeler sonucunda battığına dair tespitler aktarıldı.

Mahkeme, 7 numaralı emare ile 3'üncü, 6'ncı ve 7'nci zanlıların gönüllü ifadeleri değerlendirildiğinde, gemideki hasarın ve yapılan tamiratın bilindiğinin tespit edildiğini belirtti. Birinci kaptan Mustafa Öz'ün dikkat ve özen yükümlülüğü bulunduğu, gemideki hasara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığı kaydedildi.

Şirket direktörü Özdülger'in tamiratta kullanılan malzemelerden haberdar olduğu, 1974 tarihli Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) hükümleri uyarınca gemideki hasarı bağlı bulunduğu klas kuruluşuna bildirmekle yükümlü olduğu, ancak bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Mahkeme, SOLAS hükümleri kapsamında gemi sahiplerinin hem mürettebat hem de geminin teknik durumu hakkında bilgi sahibi olmakla ve yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

İkinci kaptanın tahliye sürecinde ağır ihmali bulunduğu belirtildi

Mahkeme, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın SOLAS hükümleri uyarınca yolcuların can yeleklerini doğru biçimde giyip giymediklerini denetlemekle yükümlü olduğunu, ancak tahliye sürecinde bu görevini yerine getirmediğini belirtti. Seraslan'ın gönüllü ifadesinde gemide bir uğultu duyduğunu, sesin geldiği bölgeye yöneldiğinde geminin su almaya başladığını fark ettiğini ve durumu birinci kaptana bildirmek üzere gittiğini söylediği aktarıldı.

Seraslan'ın, birinci kaptanın görev yerinden ayrılması üzerine onun sorumluluklarını da üstlendiğini, bu nedenle yolcuların can yeleklerine ilişkin görevini yerine getiremediğini ifade ettiği kaydedildi. Mahkeme, ikinci kaptanın tahliye sürecinde ağır ihmalinin bulunduğuna ilişkin emareleri de değerlendirdi.

"Su geçirmez kapılar açık bırakıldı"

Mahkeme, geminin su geçirmez kapılarının açık olması nedeniyle su aldığını, 29 ve 13 numaralı emareler birlikte değerlendirildiğinde söz konusu kapılara ilişkin sorumluluğun başmakinist Zeki Öz ile ikinci makinist Metin Gül'e ait olduğunu belirtti.

Gemide görevli 6'ncı, 7'nci, 8'inci ve 9'uncu zanlıların yolcuların tahliyesine dair yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi. Gemi sahibi ile mürettebatın yolculara karşı dikkat ve özen yükümlülüğü olduğunu vurgulayan mahkeme, SOLAS hükümleri ve ilgili emniyet yönetimi kurallarına aykırı davranıldığına ilişkin tespitleri aktardı.

Zanlılara isnat edilen suç ömür boyu hapis cezası öngörüyor

Mahkeme, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 205'inci maddesi kapsamında zanlılara isnat edilen "kasten adam öldürme" suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirtti. Zanlıların ağır ihmallerine ilişkin emareleri değerlendiren mahkeme, söz konusu eylemlerin 205'inci madde kapsamında suç teşkil edip etmediğine dair nihai kararın yargılamayı gerçekleştirecek mahkemenin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Şirket direktörünün 7, ikinci kaptanın 3 kefili değerlendirildi

Mahkeme, şirket direktörü Özdülger'in sunduğu 7 kefil ile ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın sunduğu 3 kefile ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Kefillerin bağımsızlığı, zanlılarla olan ilişkileri ve mal varlıklarını ispat edebilmelerinin önem taşıdığı belirtildi. Özdülger'in kefilleri arasında bulunan eşinin tüm duruşmaları takip etmesi ve zanlıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle objektif bir kefillik sağlayamayacağı ifade edildi. İkinci kaptan Seraslan'ın mahkemeye sunduğu kefillikler de yeterli bulunmadı.

Özdülger'in GKRY'ye kaçma ihtimali değerlendirildi

Mahkeme, şirket direktörü Özdülger'in aile bağları KKTC'de bulunmasına karşın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlığı taşıması nedeniyle GKRY'ye kaçma ihtimalini de değerlendirdi. Özdülger'in şirket direktörü olması sebebiyle serbest bırakılması durumunda delillere ve tanıklara müdahale edebileceği belirtilirken, tutuklanmasının ardından şirkete ait elektronik posta adreslerini kapattığı da mahkemenin değerlendirmeleri arasında yer aldı.

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın ise KKTC'de daimi ikametinin ve güçlü aile bağlarının bulunmadığı, ailesinin Türkiye'de yaşaması gerekçesiyle yargılanmaktan kaçma ihtimalinin olduğu belirtildi.

"Facia toplumda derin yaralar bıraktı"

Mahkeme, 27 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir çocuğun hâlâ arandığı gemi faciasının toplumda büyük infiale yol açtığını ve derin yaralar bıraktığını vurguladı. Teminat şartları değerlendirilirken suçun ağırlığının, zanlıların yargılanmaktan kaçma, delillere ve tanıklara müdahale etme ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yargılamanın seyrini etkileyebilecek risklerin bulunması durumunda kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin içtihatlarına da atıfta bulundu.

9 zanlı cezaevine gönderildi

Mahkeme, tarafların taleplerini ve tüm emareleri değerlendirdikten sonra birinci zanlı şirket direktörü Özdülger'in delillere ve tanıklara müdahale etme, diğer 8 zanlının ise yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğuna hükmetti. Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Seraslan, başmakinist Öz, ikinci makinist Gül ile mürettebat Serkan Erol, Quadir Quliyev, Vale Hummadov ve Rashat İbrahimov'un yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Diğer yandan kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile adalet arayışındaki vatandaşlar, mahkeme binası önünde toplandı. Duruşmanın ardından zanlılara tepki gösteren grup, "Katiller hapse" sloganları attı.