Karaman\'da Gizli Buzlanma Nedeniyle Otomobil Yan Yattı

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Karaman'da gizli buzlanma nedeniyle virajı almayan otomobil, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 EL 904 plakalı otomobil, kavşakta oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan D.Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri kavşakta önlem alarak gizli buzlanmayı belediyeye bildirdi. Bunun üzerine belediye ekipleri kazanın olduğu kavşakta tuzlama çalışması yaptı. Yan yatan otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN