GKRY'de maskeli 7 kişi 5 bin euro isteyip Suriyeli genci bagaja koyup kaçırdı - Son Dakika
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GKRY'de maskeli 7 kişi 5 bin euro isteyip Suriyeli genci bagaja koyup kaçırdı

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GKRY'de maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli gencin evine zorla girip 5 bin euro istedi. Genci darp edip bıçakla tehdit eden saldırganlar onu bagaja koyup kaçırdı; serbest bırakırken 20 euro verildi, Fas kökenli bir şüpheli 8 günlük tutukluluk emriyle tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) maskeli 7 kişinin, 24 yaşındaki Suriyeli bir gencin evine baskın düzenleyerek 5 bin euro talep ettiği, genci darp edip otomobilin bagajında kaçırdığı ve serbest bırakırken taksiye binmesi için 20 euro verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli bir gencin evine baskın düzenledi. Rum basınında yer alan haberlere göre, olay 18 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Lakatamya bölgesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli gencin yaşadığı eve zorla girerek kendisinden 5 bin euro istedi. Şüpheliler, para talebini karşılamayan genci darp ederek bıçakla tehdit etti.

Saldırganların evde bulunan 200 euro ile gencin eşine ait çantayı da çaldığı belirtildi. Şüpheliler daha sonra genci zorla evden çıkararak bir otomobilin bagajına koydu ve farklı bölgelere götürdü.

Kaçırılan gencin götürüldüğü yerlerde yeniden darp edildiği ve saldırı anlarının şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği bildirildi. Bir süre sonra serbest bırakılan gence, saldırganlardan birinin taksiye binerek evine dönebilmesi için 20 euro verdiği öğrenildi.

Bir şüpheli tutuklandı

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fas kökenli bir şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi. Rum polisinin olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaDünyaFasSuçSon Dakika

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