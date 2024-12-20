Göç İdaresi ve TİHEK'ten İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Göç İdaresi ve TİHEK'ten İş Birliği Protokolü

İçişleri Bakanlığı, göç ve insan hakları için eğitim ve projeler düzenleyecek.

20.12.2024 23:24
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Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında protokol imzalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzaladığını belirterek, "Bu protokolde; insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesinden hareket ediyoruz" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile TİHEK arasında protokol imzalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, imzalanan protokole ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu protokolde; insan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi ilkesinden hareket ediyoruz. Protokolün amacı; göç ve insan hakları alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, duyarlılık ve farkındalık çalışmalarına yönelik projeleri hayata geçirmek.

Söz konusu projeler için, Göç İdaresi Başkanlığımız ve TİHEK, ortak bir sorumluluk anlayışı içinde personel görevlendirecek, eğitim çalışmaları planlayacak, seminer, panel ve bilimsel araştırma gibi faaliyetler düzenleyecek."

Bakan Yerlikaya, iş birliğin hayırlara vesile olmasını dilediğini de ifade etti.

Kaynak: İHA

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