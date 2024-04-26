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Göçmen kaçakçılarıyla polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Polis ekipleri, tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 4 göçmen kaçakçısı şahıs da gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; 19 Nisan tarihinde tespit edilen ve Hatay- Belen yolunda durdurulan 3 araçta ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 16 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında 25 Nisan tarihinde tespit edilen ve Antakya-Belen yolunda durdurulan araç içinde ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 6 Suriye uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Polis ekipleri ve organizatörler arasında yaşanan kovalamacaysa kameralara yansıdı. Olayların şüphelileri A.T., M.A., A.A. ve M.A. yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.H. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.