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Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama

Konya'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan bir çete tespit edildi. Çetenin araçlarını araç kiralama şirketi üzerinden kayıt ettikleri ve bu araçlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi. Operasyonda 5 şüpheli tutuklandı ve 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

16.01.2024 - 10:34,
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Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama

Çetenin dikkat çekmemek için araçlarını araç kiralama şirketi üzerinden kayıt ettikleri ve bu araçlarla göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi

KONYA - Konya'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklanırken, yakalanan 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteyi tespit etti. Yabancı uyruklu şahıslardan oluşan çetenin dikkat çekmemek için araçlarını araç kiralama şirketi üzerinden kayıt ettiklerini ve bu araçlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığını tespit eden polis ekipleri çalışma başlattı. 11 Ocak Perşembe günü Konya ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 32 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan 32 yabancı uyruklu kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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