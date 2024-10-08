İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Göçmen Kaçakçılığına 200 Gözaltı - Son Dakika
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