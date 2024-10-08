Göçmen Kaçakçılığına 200 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılığına 200 Gözaltı

Son bir ayda 81 ilde düzenlenen operasyonlarla 200 organizatör ve 4 bin 40 göçmen yakalandı.

08.10.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Göçmenler, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göçmen Kaçakçılığına 200 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
14:46 Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
14:23 Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
14:06 Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet
13:56 İngiltere’de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi
13:53 Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti Jose Mourinho, sadece 9 dakika oynattığı yıldız futbolcunun biletini kesti
13:53 Asuman Dabak’ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu Asuman Dabak'ın yüzündeki değişim hayranlarını korkuttu
13:45 Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti
13:35 Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu Yakınlarının haber alamadığı 3 çocuk annesi model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 09:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığına 200 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.