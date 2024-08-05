Gökçeada'da Annisini ve Kız Kardeşini Darp Eden Babayı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde annesi ve kız kardeşini darp eden babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Enes Ö. tutuklandı.

Olay 2 Ağustos tarihinde, Gökçeada ilçesi Çınarlı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, İzzet Ö. (46) darp ettiği eşi Ö.Ö. ve kızı S.B.Ö. ile tartıştı. Tartışma sırasında İzzet Ö. eşine silah doğrulttu. İzzet Ö'nün kızı S.B.Ö. abisi Enes Ö'yü arayıp babasının annesini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Eve gelen Enes Ö. babasını silaha vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı İzzet Ö'nün hayatını kaybettiği belirledi. Polis Enes Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Enes Ö. savcılığa sevk edildi.

Gökçeada Savcılığındaki sorgusunun ardından Çanakkale Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Enes Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE