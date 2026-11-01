Gökçeada\'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlikçe tahliye edilip tedaviye alındı

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlikçe tahliye edilip tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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