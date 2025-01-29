Gökçeada\'da Tıbbi Tahliye

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde SVO (Serebro Vasküler Hastalık) tanısı konulan Ç.M. rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta Ç.M.'nin (41) tıbbi tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Gökçeada 112 sağlık ekibi eşliğinde Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-66'ye alınan Ç.M., sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot İskelesine getirildi. Burada bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE