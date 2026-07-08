Gökçeada'da Yasa Dışı Göç Operasyonu - Son Dakika
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Gökçeada'da Yasa Dışı Göç Operasyonu

Gökçeada\'da Yasa Dışı Göç Operasyonu
08.07.2026 12:10
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Çanakkale Gökçeada'da FETÖ üyesi 6 kişi ve organizatör 3 kişi yakalandı, adli sürecin devamı var.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Gökçeada ilçesine gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen ve haklarında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheli ile bu şahısların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde 3 Temmuz tarihinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan organizatör oldukları değerlendirilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Çanakkale, Gökçeada, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gökçeada'da Yasa Dışı Göç Operasyonu - Son Dakika

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