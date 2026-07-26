Gökçepınar'da İş Makinesi Devrildi - Son Dakika
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Gökçepınar'da İş Makinesi Devrildi

Gökçepınar\'da İş Makinesi Devrildi
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Batman'da yıkım sırasında devrilen iş makinesi maddi hasara yol açtı, yaralanan olmadı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde harabe bir evin yıkım çalışmaları sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Yıkım esnasında kontrolden çıkan iş makinesi devrilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçepınar köyünde zamanla metruk hale gelen ve tehlike arz eden taş yapılı bir evin yıkımı sırasında çalışma yürüten paletli ekskavatör, zemin çökmesi ve moloz kayması sonucu dengesini kaybetti. Yan yatarak taş duvarların üzerine devrilen iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Devrilme sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve operatör büyük panik yaşadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yan yatan iş makinesinin bölgeden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gercüş, Batman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gökçepınar'da İş Makinesi Devrildi - Son Dakika

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