Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı

Geniş Video İzle

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğraf üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın soruşturma kapsamında Çıra'nın evden uzaklaştırılmasını talep edeceği öğrenildi.

23.08.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çıra'nın evden uzaklaştırılmasını talep edecek

İSTANBUL - Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğraf üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın soruşturma kapsamında Çıra'nın evden uzaklaştırılmasını talep edeceği öğrenildi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın S.S.Ç. isimli 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sebebiyle S.S.Ç. isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi. Başsavcılık, mağdur çocuğun gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden danışmanlık tedbiri alınmasının da talep edileceğini belirtti. Öte yandan başsavcılık tarafından Gökhan Çıra'nın 6284 Sayılı Kanun kapsamında yaşamını sürdürdüğü adresten bir süreliğine uzaklaştırılmasının isteneceği öğrenildi.

Çocuk hakkında daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar bulunduğundan bu raporların gönderilmesi ve yeni kapsamlı bir rapor hazırlanması da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edildi.

Gökhan Çıra\'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan Çıra, Gökhan Çıra, 3-sayfa, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gökhan Çıra'nın kızıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement