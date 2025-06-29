Göksu Deltası\'nda Yangın Korkusu

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın çıktı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan deltadaki yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Deltası'nda bataklık ve sazlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü. Yangının çıktığı alanın bataklık olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin sazlık dışına taşmaması ve ormanlık alanlara sıçramaması için tedbir aldı. Yangına doğrudan müdahalenin sınırlı kaldığı bölgede gözlem ve doğal sınırlandırma yöntemleri uygulanıyor.

Göksu Deltası, flamingolar, pelikanlar ve tepeli pelikan gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün üreme ve barınma alanı olarak biliniyor. Yangının bu kuş türlerinin yaşam alanlarına etkisi ise endişeye neden oldu. - MERSİN