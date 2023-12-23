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Göksun'da define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Göksun'da define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan ihbar üzerine define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Göksun\'da define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı
23.12.2023 - 21:08,
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi, define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yantepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı aldı. Akşam saatlerinde Yantepe Mahallesi'nde kazı çalışması yapan yabancı uyruklu A.S. (37) ve İ.H. (21) Göksun Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalananların üzerinden kürek, kazma, balyoz, keser, büyük boy elektronik dedektör, küçük boy elektronik dedektör, el feneri, dedektöre ait batarya ve el çantası malzemeler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet (İzinsiz Kazı Yapmak)" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Göksun'da define arayan yabancı uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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