Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini arttırdı

3.Sayfa

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için market, pastane, fırın gibi gıda ürünü satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde özellikle gıda ürünü satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket ile kasadaki fiyatların doğruluğunu inceledi.

Ekipler tarafından fırınlarda ekmek ve tatlı üretimi sırasında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, gıda hijyeni, gramaj ve fiyat etiketi kontrolleri titizlikle yapıldı. Denetimlerde, mevzuata aykırı olan üretim veya satış yapan işletmeler, uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Ekipler planlı bir şekilde yapılan denetimlerin bayram öncesi boyunca da aralıksız devam edeceklerini belirtti. Vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne bildirmesi istendi. - ANKARA