Kestel Gölbaşı Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Aydın'ın vefatı, Gölbaşı Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllardır Gölbaşı Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten ve mahalle sakinleri tarafından sevilen bir isim olan İrfan Aydın'ın sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı, bir süredir tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Merhum muhtar için bugün Gölbaşı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, Aydın'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA