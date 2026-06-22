Gölbaşı\'nda Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobile bisikletle çarpan çocuk yaralandı.

Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde M.E'nin (12) kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN