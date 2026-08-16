Gölbaşı'nda Otomobil Göksu Çayı'na Düştü - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Otomobil Göksu Çayı'na Düştü

Gölbaşı\'nda Otomobil Göksu Çayı\'na Düştü
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Kontrolden çıkan otomobil, köprüden Göksu Çayı'na düştü. 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında Musa B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksu Köprüsü bariyerlerine çarpıp daha sonra Göksu Çayına düşmüştü.

Bu esnada köprü yakınlarında yakınlarıyla piknik yapan Ramazan K.'ye (12), parçalanarak fırlayan bariyer parçası isabet etmiş, Ramazan K., yaralanması sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Otomobil ile birlikte suya düşen sürücü ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden yara almadan çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde su içerisinde bulunan araç kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çocuk, Göksu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Otomobil Göksu Çayı'na Düştü - Son Dakika

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