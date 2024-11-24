Gölbaşı\'nda Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Gölbaşı'nda gece saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir işyerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak caddeye düştü.

Çatının düşme anında caddede kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Olayın ardından Gölbaşı Belediyesi ekipleri cadde üzerine düşen çatıyı kaldırma çalışmalarına başladı. - ADIYAMAN