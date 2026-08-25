Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Gölbaşı\'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı
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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Gültekin idaresindeki 27ACK196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 11.kilometrede takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Gültekin ile araçta bulunan Murat Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Gölbaşı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

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