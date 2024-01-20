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Gölcük'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gölcük'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gölcük\'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
20.01.2024 - 09:01,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, 21.00 sıralarında Karaköprü Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen M.İ.A. idaresindeki motosiklet ile M.K. hakimiyetindeki 41 ASD 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri M.İ.A. ile M.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla, Gölcük Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.K., Gölcük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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