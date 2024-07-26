Gölcük'te yağış sebebiyle duramayan tır trafik ışıklarında otomobillere çarptı - Son Dakika
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Gölcük'te yağış sebebiyle duramayan tır trafik ışıklarında otomobillere çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağış sebebiyle duramayan bir tır, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.07.2024 17:16
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yağış sebebiyle duramayan tır, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Donanma Mahallesi D130 Karayolu Donanma Işıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan 27 Z 5082 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te yağış sebebiyle duramayan tır trafik ışıklarında otomobillere çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te yağış sebebiyle duramayan tır trafik ışıklarında otomobillere çarptı - Son Dakika
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